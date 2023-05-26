19 yaş büyük Onur Ünlü'den ayrılmıştı! Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi Lionel Messi'ye benzetildi
|
Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisinden 5 yıllık birliktelikten sonra ayrılmıştı. Hazar Ergüçlü, yeni aşka yelken açtı. Taze aşıklar Hazar Ergüçlü ve Kutay Soyocak baş başa çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak ilişkilerini ilan etti. Kutay Soyocak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzetildi.
Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü bu ilişkide sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 19 olduğu için sıkça gündeme geliyordu.
114
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı.
214
Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.
314
Hazar Ergüçlü'nün ardından Onur Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
414