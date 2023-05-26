Gürbüz Evren Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyarmış: Yapmayın söylemeyin bunun altından kalkılmaz

Gazeteci Gürbüz Evren, Kılıçdaroğlu'nun "Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğim" vaadiyle birlikte Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi CNN Türk canlı yayınında anlattı. Evren, "Ben ısrarla hem arkadaşları hem kendisini uyarmıştım yazmıştım. 'Yapmayın bunu söylemeyin bunun altından kalkılmaz daha sonra'" dediğini söyledi.

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CNN Türk ekranlarında dün akşam HDP'nin ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na desteği ve Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol maddeleri konuşuldu.

HDP ile işbirliği içinde olmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun bazı söylemleri programda masaya yatırıldı.

Ayrı devlete doğru giden yolun adımı

Gazeteci Gürbüz Evren, Kılıçdaroğlu'nun daha önce sık sık beyan ettiği "Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğim" vaadinin Türkiye'de ayrı devlete doğru giden yolu açabileceğine dikkat çekti. Evren, konuşmasında şunları söyledi:

"Bunun altından kalkılmaz"

"Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğim' demişti. Hatırlayalım bütün konuşmalarda böyleydi. Ben ısrarla hem arkadaşları hem kendisini uyarmıştım yazmıştım. 'Yapmayın bunu söylemeyin bunun altından kalkılmaz daha sonra.' Bir kez daha altını vurguluyorum.

"Yerel parlamento kuruyorsunuz"

Eğer öyle bir şeyi kabul ederseniz Türkiye'de kendi kolluk kuvvetlerinin önünü açıyorsunuz bu bir. Vergi toplamasının önünü açıyorsunuz bu iki. Merkezi hükümetin onayı olmadan uluslararası kuruluşlara katılmaları ve üye olmalarının önünü açıyorsunuz bu üç. Yerel parlamento kuruyorsunuz bu dört.

"Avrupa'da bölünmeye müsade etmezler ama Türkiye'de buna müsade ederler"

İspanya'nın Katalonya bölgesi, Bask bölgesi. Yani şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de herkesin bildiği iki örnek. Buralarda yerel özerklik var mı var. Fakat bunların bir adım ileri gitmesine İspanya devleti engel olabiliyor, başlarına vurabiliyor. Gerekirse parlamenterlerini tutuklayabiliyor. Katalonya lideri Belçika'ya iltica ediyor, ama sonuçta diğer Avrupa ülkeleri onlar yakalayıp teslim ediyor. Çünkü orası Avrupa ülkesi.

Avrupa Birliği ülkesinde böyle bir bölünmeye müsade etmiyorlar. Ama Türkiye'de buna müsade ederler. Türkiye'de bunun önünü açarlar. Çünkü Batı'nın bakışı bu yönde. Bask örneğini Katalonya örneğini verirken burada dikkat edelim.

"Türkiye söz konusu olduğunda 'devam et devam et daha ileri git' derler"

Örnek olarak var önümüzde ama asla onların bağımsızlığa doğru giden yolun önünü bizzat açmaz. Avrupa Birliği söz konusu olduğunda orada buna dur diyebiliyorlar ama Türkiye söz konusu olduğunda 'devam et devam et daha ileri git' derler tehlike burada."

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