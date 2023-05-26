LC Waikiki, LC Walk ile bebeklerin adımını destekliyor

9-24 ay arası bebekler için üretilen anatomik bebek ayakkabısı, bebeklerin ayağını kavrayarak dengeli yürüyüşü destekliyor

Abone ol

LC Waikiki bebeklerin ilk adımlarını rahat ve güvenle atabilmeleri için Podoloji ve Podiatri Derneği tarafından onaylanan LC Walk anatomik bebek ayakkabısını tasarladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, 30 yıllık tecrübesiyle anne ve bebeklerin yanında olmaya devam ediyor.

LC Waikiki bebeklerin ilk adımlarını rahat ve güvenle atabilmeleri için Podoloji ve Podiatri Derneği tarafından onaylanan LC Walk anatomik bebek ayakkabısını tasarladı.9-24 ay arası bebekler için üretilen anatomik bebek ayakkabısı, bebeklerin ayağını kavrayarak dengeli yürüyüşü destekliyor.

Anatomik bebek ayakkabısı, bebeklerin ayağını kavrayarak çıplak ayakla yürüme hissiyle dengeli yürümesine yardımcı oluyor.

Yumuşak üst yapısı sayesinde kolayca giydirilebilen ve ayağı kavrayan anatomik bebek ayakkabısı, deri astarlı iç tabanı ile bebeğin topuğunun ayakkabıda doğru yere oturmasını ve parmaklarının tam tutunmasını sağlayarak dengeli adımlar atmasını kolaylaştırıyor.



Anatomik ayakkabı ile bebeklerin her adımda yeri hissetmesini sağlayacak kadar ince ve hafif kauçuk dış taban ise yürüme anında esneyerek bebeğin ayağına uyum gösteriyor.



LC Wakiki, bebeklerinin ilk adımlarında rahat etmeleri endişesi yaşayan annelere de anatomik bebek ayakkabısıyla destek oluyor. Anatomik bebek ayakkabısı seçili LC Waikiki mağazalarında ve internet sitesinde anneleri bekliyor.