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Eskişehir ve Kütahya için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir ve Kütahya için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda ESKİŞEHİR ve KÜTAHYA için kuvvetli yağışa bağlı ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge geneli için hava tahmin raporu yayınlandı. Raporda, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya için yerel kuvvetli olarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Yayınlanan hava tahmin raporunda bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi gerekirken, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük hava sıcaklığının ise 17 derece ile Han ve Mihalıççık ilçelerinde görülmesi bekleniyor.

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