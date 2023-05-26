1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! SGK uzmanı flaş haberi duyurdu

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasına 2 gün kala bombayı Kemal kılıçdaroğlu patlatıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı 1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik planını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasına iki gün kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bomba geliyor. EYT düzenlemesiyle Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların erken emeklilik hayalleri suya düşmüştü. 1999 sonrası işe başlayanlara kademeli erken emeklilik bekleyenlere bekledikleri haber seçim vaadi olarak geldi.

Eylül 1999 sonrasına kademeli emeklilik...

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…" dedi. Erdursun, "bunu ağzından duymamız lazım" diyen bir takipçisine "açıklayacak" cevabı verdi.

Emeklilikte Adaleti Arayanlar'la görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı ile görüştüğü ve ikinci tur için en büyük kozunu belirlediği iddia edilmişti. EYT'lilerden sonra, 2000'den sonra işe başlayan ve emekli olamayan grubun oluşturduğu Emeklilikte Adalet Platformu Başkanı, verilen sözleri tüm platform üyelerine aktardığı belirtiliyordu.