Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı

Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 başladı. Şampiyonada 8 ülkenin takımları yarışıyor.

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Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında yapılan günün ilk karşılaşmasında HC Luxembourg ile SLF Mesaicos 2-2 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada , şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.