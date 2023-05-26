BIST 4.485
DOLAR 19,99
EURO 21,50
ALTIN 1.256,02
HABER /  SPOR

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı

Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 başladı. Şampiyonada 8 ülkenin takımları yarışıyor.

Abone ol

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında yapılan günün ilk karşılaşmasında HC Luxembourg ile SLF Mesaicos 2-2 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada , şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Emektar santranç sporcuları Başkent'te yarıştı
Emektar santranç sporcuları Başkent'te yarıştı
Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak
Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor
Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Samsun'da 10. katta intihar girişimi! Genç kız yürekleri ağza getirdi
Samsun'da 10. katta intihar girişimi! Genç kız yürekleri ağza getirdi
AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı
AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı
Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir? Dualar kabul olur mu?
Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir? Dualar kabul olur mu?
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama
1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! SGK uzmanı flaş haberi duyurdu
1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! SGK uzmanı flaş haberi duyurdu
60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!
60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!
Trabzonspor siber saldırıya uğradı! Ele geçirilen bilgiler internette satışa sunuldu
Trabzonspor siber saldırıya uğradı! Ele geçirilen bilgiler internette satışa sunuldu
FBI Kraliçe Elizabeth’e yönelik suikast planlarının belgelerini yayımladı
FBI Kraliçe Elizabeth’e yönelik suikast planlarının belgelerini yayımladı