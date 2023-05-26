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Bursa Devlet Tiyatrosu deprem bölgesinde çocuklar ile buluşuyor

Bursa Devlet Tiyatrosu deprem bölgesinde çocuklar ile buluşuyor

BURSA Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Sinco Akıllı Sincap” çocuk oyunu, 30 Mayıs-10 Haziran 2023 tarihleri arasında, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki konteyner ve çadır kentlerde çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

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Depremin çocuklar üzerinde oluşturabileceği etkiler düşünülerek, onları hem bedensel hem ruhsal yönden iyileştirebilmek adına Bursa Devlet Tiyatrosu olarak, çocuklar üzerinde olumlu bir etki uyandırmak, hayal güçlerini desteklemek ve moral vermek için “Sinco Akıllı Sincap” oyununu küçük sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.

“Sinco Akıllı Sincap”ın ilk durağı, 30 Mayıs saat 10.00’da, Gaziantep Merkez Hasan Celal Güzel İlköğretim Okulu bahçesi olacak.

Turne programı:
30 Mayıs Saat: 17.00 Nur 1 Kent Merkez Nurdağı
31 Mayıs Saat:17.00 Nur 3 Konteyner Kent Nurdağı
1 Haziran Saat:17.00 Sakçagözü Mahallesi Nurdağı
2 Haziran Saat:18.00 Kalyon Konteyner Kent İslâhiye
3 Haziran Saat:18.00 İslâhiye 1 Konteyner Kent İslâhiye
4 Haziran Saat:18.00 İslâhiye 2 Konteyner Kent İslâhiye
6 Haziran Saat:19.00 Türkoğlu Lojistik Konteyner Kent Türkoğlu
7 Haziran Saat:19.00 Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Avşar Kamp. Çadır Kent Onikişubat
8 Haziran Saat:19.00 Doğu Kent Konteyner Kent Dulkadiroğlu
9 Haziran Saat:19.00 İstiklal Üniv. Karacasu Kamp. Ümraniye Çadır Kent ile AFAD Çadır Kent arasındaki alan Dulkadiroğlu
10 Haziran Saat:19.00 Yukarı Pazarcık Türkobası Merkezi Pazarcık

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