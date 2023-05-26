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Amasya'da defineciler suçüstü jandarmaya yakalandı

Amasya'da defineciler suçüstü jandarmaya yakalandı

AMASYA'nın SULUOVA ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı.

Fiziki takip sonucu G.T, V. B ve T.Y isimli şüpheliler Suluova Devret mevkiinde izinsiz olarak kaçak kazı yaptıkları sırada suç unsurlarıyla beraber yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, çapa, kürek ve 2 dedektöre el konuldu.

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