BIST 4.488
DOLAR 20,01
EURO 21,52
ALTIN 1.255,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nisa Nur bebek cinsel istismar nedeniyle ölmüştü! 2 zanlı ekip otosundan atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nisa Nur bebek cinsel istismar nedeniyle ölmüştü! 2 zanlı ekip otosundan atladı

ZONGULDAK'ta Nisa Nur bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı. Ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Abone ol

Olay, 19 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin (25) cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada anne M.Ö. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı.

Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pascal Nouma'yı kızdıran soru röportajı yarıda bıraktı! Icardi sözleri de dikkat çekti
Foto Galeri Pascal Nouma'yı kızdıran soru röportajı yarıda bıraktı! Icardi sözleri de dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı
Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 Kırklareli'nde başladı
Emektar santranç sporcuları Başkent'te yarıştı
Emektar santranç sporcuları Başkent'te yarıştı
Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak
Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor
Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Samsun'da 10. katta intihar girişimi! Genç kız yürekleri ağza getirdi
Samsun'da 10. katta intihar girişimi! Genç kız yürekleri ağza getirdi
AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı
AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı
Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir? Dualar kabul olur mu?
Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir? Dualar kabul olur mu?
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama
1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! SGK uzmanı flaş haberi duyurdu
1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! SGK uzmanı flaş haberi duyurdu
60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!
60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!