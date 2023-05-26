Pascal Nouma'yı kızdıran soru röportajı yarıda bıraktı! Icardi sözleri de dikkat çekti

6 gün gece kulübüne gidiyordum: Nouma, "Herkes biliyor ben eski futbolcuyum. Geceyi biraz severim. Ekiple beraber çalışıyoruz. Eskiden maçtan sonra altı gün gidiyordum, bir gün maç var diye gidemiyordum. 51 yaşındayım şu an. Haftada iki üç gün geliyorum. Gerçekten mutluyum şu an hayatımdan" diyerek gazetecilerle şakalaştı.