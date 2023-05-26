Pascal Nouma'yı kızdıran soru röportajı yarıda bıraktı! Icardi sözleri de dikkat çekti
Eski futbolcu Pascal Nouma, bir gece kulübünde sahne aldı. Uzun bir aradan sonra muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, Beşiktaş forması giydiği dönemde bir maçta yaptığı el hareketiyle ilgili soruya tepki gösterdi.
Şişli'de bir gece kulübünün 11'inci yılına özel kutlamasında sahne alan eski futbolcu Pascal Nouma, Uzun bir aradan sonra gazeteciler ile bir araya geldi ve ayaküstü soruları yanıtladı.
6 gün gece kulübüne gidiyordum: Nouma, "Herkes biliyor ben eski futbolcuyum. Geceyi biraz severim. Ekiple beraber çalışıyoruz. Eskiden maçtan sonra altı gün gidiyordum, bir gün maç var diye gidemiyordum. 51 yaşındayım şu an. Haftada iki üç gün geliyorum. Gerçekten mutluyum şu an hayatımdan" diyerek gazetecilerle şakalaştı.
"Burada biraz anormal"
Futbolcuların gece hayatı hakkında konuşan Pascal Nouma, "Avrupa'da herkes kulübe gidiyor. Burada biraz anormal. Maçtan sonra disko yasak normalde ama gidiyorduk. Ben çok giderdim ya" diyerek kahkaha attı.
"Icardi bizi diskoya götür"
Popçu Simge Sağın'ın Beşiktaş taraftarı olması ve Mauro Icardi'nin gollerinden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının stadyumda çalınmasına izin vermesi hakkında Nouma, "Bütün şarkıları Beşiktaş taraftarı yaptı. Çarşı en güzelini yapar hep. İyi oynuyor ama Icardi bizi diskoya götür, tırt " diyerek kahkaha attı.