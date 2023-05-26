Sinan Oğan 'ilk kez söylüyorum' diyerek duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı vermişti. TRT Haber canlı yayınına katılan Oğan 'ilk defa buradan söylüyorum' diyerek Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de açıkladı.

Abone ol

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Oğan, "Asla bir pazarlık söz konusu olmadı. İnsanlar o kadar değişik senaryolar yazıyorlar ki hayal güçlerine şaşırıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi konuşuldu. Türk devletleri konuşuldu, Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu. Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşü konuşuldu. " dedi. Oğan şunları kaydetti:

Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün 2. tura kaldıysanız bu, Sinan Oğan sayesindedir. Bunun farkında mısınız? Cumhurbaşkanlığı kazanmaya dair en ufak bir umut vermemişsiniz. 2. tura kalmışsanız bugün, bizim sayemizdedir. Hala çıkmış bize bir şeyler söylüyorsunuz. Çıksın bize teşekkür etsin.

"Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm buradan ilk defa söylüyorum"

Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm buradan ilk defa söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. İkinci turu kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı.

3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştim. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz.

"Ümit Özdağ başka bir karar verdi, saygı duyuyorum"

Sayın Özdağ başka bir karar verdi saygı duyuyorum. Herkes bağımsız şekilde istediğini destekleyebilir. Biz Özdağ ile irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, konuşuyoruz.