Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kimdir, ne iş yapıyor?

Eski CHP'li Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ortaya atılan bir iddia günün konusu oldu. Eski başbakan yardımcısı ve eski maliye bakanı olan Abdüllatif Şener'in büyük oğlu Bedirhan Şener'in özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Peki kimdir Bedirhan Şener

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Uzun süre siyasetin içinde olan bir dönem maliye bakanlığı be başbakan yardımcılığı görevlerini yapan 69 yaşındaki Abdüllatif Şener son günlerde oğlu Bedirhan Şener hakkında çıkan iddialar sonrasında yeniden gündem oldu. Oğlu Bedirhan Şener'in eclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edildi.

Eski CHP'li Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in 14 Mayıs seçimlerinden önce Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edildi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce AK Partili Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Açıktan yapılan atama ile Bedirhan Şener'e devlet memuru olma yolu da açıldı.

Abdüllatif Şener'in siyasi geçmişi

ivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.