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Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşmasından sonra sessizliğini bozdu

Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşmasından sonra sessizliğini bozdu

Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'taki seçimde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar vermesi ve ikili arasında imzalanan protokolden HDP rahatsız olmuştu. HDP ikinci turda, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etmişti. Terör suçundan cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Demirtaş, Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşmasından sonra da Kılıçdaroğlu'na destek çağrısını sürdürdü.

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Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. İki isim arasında bir de protokol imzalandı. 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin ise bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

Dün partiler adına bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi.

Bu açıklama HDP'nin gönüllü olmasa da Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 4 günlük sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

İmzalanan protokolden günler sonra bir tweet atan Demirtaş paylaşımında, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." ifadelerini kullandı.

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