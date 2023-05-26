Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel, doktor sevgilisinin evinde intihar etti! Doktor sevgili gözaltına alındı

24 Mayıs Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan ve ifadesinde ''O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim'' diyen Halil İbrahim A., serbest bırakılmıştı. Şüpheli ölümle ilgili doktor sevgili yeniden gözaltına alındı.