Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel, doktor sevgilisinin evinde intihar etti! Doktor sevgili gözaltına alındı
AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel, erkek arkadaşı olduğu belirtilen doktor Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın 7. katından düşerek öldü. 'İntihar etti" diyen doktor Halil İbrahim A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine doktor sevgili yeniden gözaltına alındı.
24 Mayıs Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan ve ifadesinde ''O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim'' diyen Halil İbrahim A., serbest bırakılmıştı. Şüpheli ölümle ilgili doktor sevgili yeniden gözaltına alındı.
İtiraz üzerine doktor Halil İbrahim A., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Halil İbrahim A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, hemşire Tunce’in babası Salim Tuncel ise bugün soruşturmayı yürüten Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Salim Tuncel'e soruşturmayla ilgili bilgi verildiği belirtildi.
Hemşirenin babası Salim Tuncel, Aksaray Adliyesi önünde gazetecilere, devletin konuyu takip ettiğini söyledi. Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:
"Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."