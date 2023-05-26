Abdüllatif Şener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdüllatif Şener eşi ve çocukları

Ekonomist, maliyeci aynı zamanda akademisyen de olan eski CHP'li Abdüllatif Şener son günlerde en çok konuşulan isimlerden birisi. CHP'den aday gösterilmediği için hükümet lehine açıklamalar yapan Abdüllatif Şener 69 yaşında ve aslen Sivas Yıldızeli doğumlu. 4 çocuk babası olan Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener'dir.

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Eski başbakan yardımcısı ve eski maliye bakanı olan Abdüllatif Şener'in büyük oğlu Bedirhan Şener'in özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığı iddiasının ardından Abdüllatif Şener yeniden konuşulan isimler arasında girdi. Uzun süredir siyasetin içinde olan ekonomist, maliyeci aynı zamanda akademisyen olan Abdüllatif Şener aslen Sivas doğumlu ve 69 yaşında. 1892 yılından beri Berrin Şener ile evli olan Abdüllatif Şener'in Elif Zehra Şener, Bedirhan Şener, Beyza Şener, Şamil Şener adında çocukları var.

Abdüllatif Şener kimdir?

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te, Ahzerat ve Bedirhan Şener'in oğlu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Emirler köyünde doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.

1991 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi'nden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AKP'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan Bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.