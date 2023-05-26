Abdullatif Şener, oğlu TBMM'de memur yapılınca mı konuştu! Şener oğlu ile ilgili iddiayı doğruladı

CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen Abdullatif Şener, ikinci tur oylama öncesi "Kemal Bey seçilse de hiçbir vaadini yerine getiremez" demiş ve Kılıçdaroğlu'nun terör söylemlerini eleştirmişti. Şener'in bu söylemlerinin arkasında oğlu Bedirhan Şener'in seçimden hemen önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis'te kadroya alınıp memur yapılması olduğu iddia edilmişti. Şener, oğlunun TBMM'de kadro aldığını doğruladı. İşte Şener'in açıklamaları...

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti. Şener'in ikinci tur seçimi öncesi NTV canlı yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu seçilse de hiçbir vaadini yerine getiremez" açıklamasının nedeninin de bu işe alma olduğu öne sürülmüştü. Şener, oğlunun TBMM'de işe başladığını doğrulayıp, "Evet doğru oğlum TBMM'de işe başladı. Bunu abartmanın bir şeyi yok bence. Niye üzerine gidiyorlar anlamak mümkün değil" dedi.

Oğlum zaten Meclis'te çalışıyordu

Olağan üstü bir şey olmadığını söyleyen Abdullatif Şener, Odatv'ye şu açıklamalarda bulundu:

- Oğlum zaten CHP grubunda çalışıyordu. Dolayısıyla Meclis içinde bir takım yer ve makam değişiklikleri olağanüstü bir şey değil. Zaman zaman CHP cenahından da yapılan işlerden. Dolayısıyla bunu abartmanın bir şeyi yok bence. Niye üzerine gidiyorlar anlamak mümkün değil. Sinekten yağ çıkarmak gibi bir şey.

Çocuklarımın gemiciği, holdingi yok

- 30 senedir siyasetteyim, 4 buçuk yıl Başbakan yardımcılığı yaptım, bir yıl Maliye Bakanlığı yaptım, çocuklarımın holdingleri, gemicikleri falan yok. Herkes kıt kanaat yaşıyor, yaşarken de hayat mücadelesi yaparken de normal gelişen olaylar bunlar.

Abdullatif Şener NTV'de ne demişti? NTV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonra milliyetçi kimliğe bürünmesini eleştiren Şener, "Açıkça söyleyeyim, Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez. Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal. Kanun çıkaramaz, bütçe yapamaz. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den böyle tepki görmemiştim

NTV'deki sözleri nedeniyle CHP cenahından gelen eleştirilere de tepki gösteren Abdullatif Şener, "16 yıldır muhalefeti destekleyen bir siyasi çizgim var. 16 yıl boyunca sürekli konuşmuşum, iktidar eleştirileri yapmışım; bunların bir anlamı yok gibi söylediğiniz bir şeyin hemen linç haline getirilmesini ben yadırgıyorum doğrusu. 3-4 ay önce bir kitabım çıkmıştı, 5 yıl boyunca başbakan yardımcısıyken hükümete yönelttiğim onlarca eleştiri var. Bunları yaparken ben ne başbakandan ne de parti tabanından bir tepki almamıştım. Şimdi karşılaştığım tavrı gerçekten çok yadırgıyorum, yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na Kandil yönlendirmesiyle oy!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oyların, HDP ve Kandil tarafında yapılan destek açıklamalarının etkisiyle geldiği yönündeki sözlerini de savunan Abdullatif Şener şöyle konuştu: "Kandil meselesine gelecek olursam tam olarak o şekilde söylemedim. Sorulan soru üzerine seçim kampanyası boyunca hem Kandil’den hem de HDP’den Kemal beyi destekleyen açıklamalar yapıldı. Sonunda da bu HDP ve Kandil’in yönlendirmesinden etkilenen seçmen kitleleri Kemal beye oy verdi. Nitekim HDP’nin güçlü olduğu yerde, CHP’nin hiç oyu olmadığı halde Kemal beyin oyları Erdoğan’ın oylarını geçti. Bu da bir durum tespitidir. Ama bu memlekette sen durum tespiti yapmayacaksın, konuşmayacaksın, devamlı susacaksın diye bir mantık olabilir mi? HDP seçmenine yönelik olarak söylediğim bir şey. Sadece Kandil diye de söylemedim. Hem HDP hem Kandil’den yapılan açıklamalar diye kullandım. Şöyle bir yönlendirici şeyim oldu. Eksiler önemlidir dedim. Birinde milliyetçi oylar kaçarken bir yerde de HDP oyları etkilenebir, onun için bunun dengeli bir biçimde yapılması gerekir diye.”