BIST 4.485
DOLAR 19,99
EURO 21,50
ALTIN 1.256,02
HABER /  GÜNCEL

Memleket Partisi’nde toplu istifa

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Memleket Partisi’nde toplu istifa

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, 11 ilçedeki başkanlar ve üyelerden oluşan 149 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, kendisi ve 11 ilçedeki ilçe başkanları ile üyelerden oluşan 150 kişinin bugün itibarıyla istifa ettiğini ve bu istifaların devam edeceğini söyledi.

Akdere, “Yaklaşık iki buçuk yıl önce Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yle memleket hareketiyle çıkmış olduğumuz yolculukta geldiğimiz noktada seçimlere son 3 gün kala genel başkanın ‘Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum’ demesini, daha sonrasında yaşadığımız süreçte tarafsız kalarak bizleri ve ona umut bağlayan insanları ortada bırakması tavrına biz de il başkanı olarak, bu partinin kurucu il başkanı olarak tepkimiz olduğunu söyledik. Biz bugün itibarıyla Memleket Partisi'yle olan yollarımızı ayırdık. Bundan sonra sadece ve sadece ülkemizin geleceği gençlerimizin geleceği” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Berrin Şener kimdir, kaç yaşında? Abdüllatif Şener'in eşi ne iş yapıyor?
Berrin Şener kimdir, kaç yaşında? Abdüllatif Şener'in eşi ne iş yapıyor?
AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti
AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Mevsimlik milliyetçiliğe de geçti”
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Mevsimlik milliyetçiliğe de geçti”
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Abdüllatif Şener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdüllatif Şener eşi ve çocukları
Abdüllatif Şener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdüllatif Şener eşi ve çocukları
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'SMA' yanıtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'SMA' yanıtı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı
Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşmasından sonra sessizliğini bozdu
Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşmasından sonra sessizliğini bozdu
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kimdir, ne iş yapıyor?
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kimdir, ne iş yapıyor?
Yerli hava yollarının taşıdığı yolcu sayısı 2000'den beri 8 kat arttı
Yerli hava yollarının taşıdığı yolcu sayısı 2000'den beri 8 kat arttı