Memleket Partisi’nde toplu istifa

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, 11 ilçedeki başkanlar ve üyelerden oluşan 149 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, kendisi ve 11 ilçedeki ilçe başkanları ile üyelerden oluşan 150 kişinin bugün itibarıyla istifa ettiğini ve bu istifaların devam edeceğini söyledi.

Akdere, “Yaklaşık iki buçuk yıl önce Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yle memleket hareketiyle çıkmış olduğumuz yolculukta geldiğimiz noktada seçimlere son 3 gün kala genel başkanın ‘Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum’ demesini, daha sonrasında yaşadığımız süreçte tarafsız kalarak bizleri ve ona umut bağlayan insanları ortada bırakması tavrına biz de il başkanı olarak, bu partinin kurucu il başkanı olarak tepkimiz olduğunu söyledik. Biz bugün itibarıyla Memleket Partisi'yle olan yollarımızı ayırdık. Bundan sonra sadece ve sadece ülkemizin geleceği gençlerimizin geleceği” dedi.