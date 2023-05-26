Berrin Şener kimdir, kaç yaşında? Abdüllatif Şener'in eşi ne iş yapıyor?

Uzun süre siyasetin içinde olan bir dönem maliye bakanlığı be başbakan yardımcılığı görevlerini yapan 69 yaşındaki Abdüllatif Şener, 1982 yılından beri Berrin Şener ile evli. Peki 4 çocuk annesi olan Berrin Şener kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Abone ol

Eski CHP'li Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ortaya atılan bir iddia günün konusu oldu. Eski başbakan yardımcısı ve eski maliye bakanı olan Abdüllatif Şener, son günlerde en çok konuşulan siyasi isimlerden birisi. CHP'den aday gösterilmediği için hükümet lehine açıklamalar yapan Abdüllatif Şener Berrin Şener ile evli. 4 çocuk annesi olan Berrin Şener'in ne iş yaptığına dair bir bilgi bulunmuyor. 2011 yılında kızlarının da içinde olduğu araç kaza yapmış ve bu olay günlerde konuşulmuştu.

Abdüllatif Şener'in siyasi geçmişi

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.