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AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti

AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti

AB ülkeleri, azalan aşı talebi nedeniyle Komisyon'un üreticilerle yaptığı Kovid-19 aşı sözleşmelerinde değişiklik talep ediyordu

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Avrupa Birliği (AB) ile BioNTech-Pfizer, salgın sırasında yaptıkları Kovid-19 aşı alım sözleşmesindeki miktarı azaltmak ve teslim süresini uzatma konusunda anlaştı.

AB Komisyonu, üye 27 ülke adına Kovid-19 aşıları alımı için BioNTech-Pfizer ile yapılan sözleşme değişikliği görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, AB ve aşı geliştiren BioNTech-Pfizer'ın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sözleşmedeki değişikliklerde uzlaştığı belirtildi.

Mevcut aşı tedarik sözleşmesinde yapılan değişikliğin düzelen epidemiyolojik durumu dikkate aldığı ifade edilen açıklamada, gelecekte endişe duyulan Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması durumunda aşıya erişimin süreceği kaydedildi.

Açıklamada, değişiklikle mevcut aşı sözleşmesinde üye ülkeler tarafından alınacak aşı dozu miktarının azaldığına işaret edilerek, belirli bir ücret karşılığında başlangıç sözleşmesindeki dozların opsiyonlu doza dönüştürüleceği bildirildi.

Üye ülkelerin aşıları teslim alabileceği sürenin de uzatıldığı belirtilen açıklamada, bu dozların 4 yıl sonrasına kadar tedarik edilebileceği ifade edildi.

AB ülkeleri, azalan aşı talebi nedeniyle Komisyon'un üreticilerle yaptığı Kovid-19 aşı sözleşmelerinde değişiklik talep ediyordu.

AB, 2021'de BioNTech-Pfizer ile 2023 yılı sonuna kadar 900 milyon dozu opsiyonlu, toplam 1,8 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik 3'üncü sözleşmeyi imzalamıştı.

Talep olmadığı için bu sözleşmedeki 900 milyon dozun yaklaşık yarıya yakını teslim edilmedi.

Ayrıca, AB sözleşmedeki ek alım opsiyonunu da uygulamaya koymadı.

Sözleşme değişikliğiyle AB'nin satın alma taahhüdünde bulunduğu doz miktarı düşüyor. Ancak AB iptal edilen her doz için bir ücret ödemek zorunda kalıyor.


Söz konusu aşıların fiyatı ve iptal için ödenecek rakam ise paylaşılmıyor.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti. Komisyon, Kovid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.

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