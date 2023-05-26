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Almanya, İsrail hükümetinin STK'leri hedef alan yasa tasarısı hazırlamasından endişe duyuyor

Almanya, İsrail hükümetinin STK'leri hedef alan yasa tasarısı hazırlamasından endişe duyuyor

Alman hükümeti, İsrail'de Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesinin sivil toplum kuruluşlarının (STK) yurt dışından aldıkları bağışlarla ilgili yasa tasarını görüşmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail ile mükemmel ikili ilişkilerimiz, sivil toplum aktörlerinin çeşitli katılımlarıyla karakterize edildiği için bu tasarıyı büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına yapılan yabancı devlet bağışlarının vergilendirilmesi halinde sivil toplum alanındaki işbirliği zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Wagner, pazar günü İsrail hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına yapılan yabancı devlet bağışlarının vergilendirilmesine ilişkin yasa tasarısını görüşeceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle biz de diğer uluslararası ortaklar gibi bu yasa tasarısına ilişkin endişelerimizi erken bir aşamada ve üst düzeyde İsrailli muhataplarımıza defalarca ilettik." bilgisini paylaştı.

Tasarının sivil toplum aktörlerinin çalışmalarını büyük ölçüde engelleme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Wagner, "Çünkü bağışlar üzerinden alınacak bu vergi, birçok projenin finanse edilmesini kesinlikle imkansız hale getirecektir." dedi.

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