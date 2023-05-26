Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ açıklaması protokolü tanımadı Diyarbakır'da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısı yaptı

Diyarbakır'a giden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sandığa gidin Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulunarak ''Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemlerini dikkate almıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun bu protokolden önce söylediklerini esas alıyoruz'' dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti (YSP) ve HDP yöneticileri ile YSP milletvekilleri Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya geldi.

HDP ve YSP yetkilileri, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi halka "Sandığa gidin, Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısı yaptı.

Pervin Buldan, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin Yeşil Sol ve muhalefet bloğu için çok eşit şartlarda, demokratik bir ortamda yapılmadığını ve Cumhur İttifakı’nın devletin bütün imkanlarını kullandığını söyledi.

Buldan, ''Yeşil Sol Parti olarak bütün bu engellemelere rağmen bir başarı elde ettiklerini, Yeşil Sol'un bölgede oylarını koruduğunu söyledi.

Dün Ankara'da yapılan çağrıyı yineleyen Buldan, ''Bugün bir kez daha Diyarbakır’dan, özellikle bölgeden ikinci tura dair önemli sonuçların çıkacağını düşünerek bunu ifade ediyorum. Diyarbakır halkına bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz. İkinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim, birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı ikinci turda da gösterelim. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor'' dedi.

Buldan, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek tarihi bir seçim" yapılacağını, bu seçimin "faşizm ile demokrasi arasında bir referandum" olacağını söyledi.

Buldan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanması halinde, Türkiye toplumunun nefessiz kalacağını savundu.

HDP Eş Genel Başkanı ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın birçok hamleyi bozmak için her iki ittifaka girdiklerini iddia etti, ''Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemlerini dikkate almıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun bu protokolden önce söylediklerini esas alıyoruz'' dedi.

Pervin Buldan: Erdoğan kaybederse, demokratik yollar açılır

''Son yıllarda AKP iktidarının MHP ile birlikte Türkiye'yi nefessiz bıraktığını biliyoruz. Her türlü hukuksuzluğun, düşmanlığın, baskı ve şiddetin bu ülkede yaratıldığını, demokrasinin kırıntılarının bile kalmadığı bir ülke yaratıldığını hepimiz gördük” diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir Kürt düşmanlığı var. Aynı zamanda bir kadın düşmanlığı var, bir barış düşmanlığı var. Bütün bunların bitmesi, Türkiye’nin rahat bir nefes alması için de Erdoğan kaybetmelidir bu seçimlerde''

Buldan, Erdoğan'ın kaybetmesiyle demokratik yolların açılabileceğine inandığını vurguladı, ''Erdoğan’ın tekrar kazanmasının çıkaracağı fermanlar Türkiye açısından felaket olacaktır'' diye konuştu.