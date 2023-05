Nur Viral evli mi, boşandığı eşi kimdir? Nur Viral kaç kere evlendi?

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün Hayatta Her Şey Var programını sunan başarılı isim Nur Viral, eski eşleri ve evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Yalan söylemek de aldatmaktır diyen Nur Viral kaç kere evlendi, ilk eşi kimdir? Kızının babası kimdir?

Abone ol

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her sabah Hayatta Her Şey Var programını sunan başarılı ve deneyimli isim Nur Viral'in özel hayatı ve evlilikleri ile merak ediliyor. Programına katılan Esra Ezmeci'ye çok konuşulan bir itirafta bulunan Nur Viral, yalan söylemek de aldatmaktır diyerek ilk kez neden boşandığı itiraf etmiş oldu.

Bu açıklamanın ardından Nur Viral'ın eşleri, evlilikleri merak edildi. Reklamlarda oynayan ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nur Viral iki kez evlilik yaptı ve bir kızı var. Nur Viral son evliliğini 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi.

Nur Viral kimdir?

1993 yılında yayın hayatına başlayan Nur Viral, çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yaptı. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu üstlendi.

Tatlıses Tv ardından Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yaptı. Nur Viral, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi. ‘Hayatta Her Şey Var’ programının sunuculuğunu üstlenmeye devam eden Nur Viral, bir mobil markasının reklam yüzü oldu.

Cemil Ertem ile evliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Önceki evliliklerinden birer çocukları bulunan çift 7 aydır ayrı yaşıyordu.

Nur Viral ile eşi Cemil Ertem boşandı!

Beyaz tv de sunuculuk yapan Hayatta her şey var programını sunan Nur Viral ile eşi Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ekonomist Cemil Ertem boşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çiftin boşandıkları öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Önceki evliliklerinden birer çocukları bulunan çift 7 aydır ayrı yaşıyordu.

Ertem ve Viral yaklaşık 3 yıl süren evlilikleri ise Nisan ayında sona erdirdiler. Dostane bir ayrılık yaşayan çift, aldıkları karar gereği aile üyeleri dışında bu konuyu dillendirmediler.