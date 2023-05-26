Nijerya'da 2021'de kaçırılan kız öğrencilerden son 2'si fidye karşılığında serbest bırakıldı

Nijerya'da Haziran 2021'de Kebbi eyaletinde kaçırılan kız öğrencilerden son 2'si fidye karşılığında serbest kaldı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, 17 Haziran 2021'de eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinden silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerden geri kalan Farida Kaoje ve Safiya Idris, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Kaoje'nin babası yaptığı açıklamada, 2 öğrencinin serbest kalması için 45 milyon naira (yaklaşık 2 milyon TL) fidye ödediklerini belirtti.

Silahlı kişilerin Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda, güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.