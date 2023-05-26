Kemal Kılıçdaroğlu çok sert! 'Ey Erdoğan sen nasıl bir müslümansın! Yeter bu iftiralar yeter"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle görüşme yaptığını ve görüşmeye dair görüntüler olduğunu iddia etti. Bu iddiaya Kılıçdaroğlu sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kendisinin teröristlerle görüştüğüne dair görüntüler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. "Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın!" diyerek sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri şöyle:

Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.

Erdoğan: İspatlayamazsan namertsin

Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu da TRT'deki propaganda konuşmasında Erdoğan'ı terör örgütleriyle görüşme yapmakla suçlamıştı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na iddiasıyla ilgili "ispatlayamazsan namertsin" demişti.

Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşmede değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk" ifadelerini kullanmıştı.