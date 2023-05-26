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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1025 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,9 azalışla 758 milyon 602 bin 629 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük 12.00'de 1025 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1687 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1689 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1025 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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