Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı kadrosuna kattığını açıkladı

YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? 2023 sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır

Kemal Kılıçdaroğlu çok sert! 'Ey Erdoğan sen nasıl bir müslümansın! Yeter bu iftiralar yeter"