Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Erzurum'da organize edilen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nca Erzurum Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 46 ilden 220 öğrenci katıldı.

İki gün süren organizasyonda kendi kategorilerinde derece alan sporcular ödüllendirildi.

Turnuva da görevli il hakemi Ömer Aydın, AA muhabirine, öğrencileri bilek güreşine ve spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bizler de vücut geliştirme ve bilek güreşi hakemi olarak sahadaydık. Amacımız burada bilek güreşini öğrencilere tanıtmak. Sporun daha aktif olması amacıyla yaptık." dedi.

Aydın, müsabakaların sorunsuz tamamlandığını ifade etti.