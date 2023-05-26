BIST 4.520
DOLAR 20,03
EURO 21,52
ALTIN 1.257,49
HABER /  SPOR

Kim Min Jae Ada yolcusu! Premier Lig devi peşine düştü: Serbest kalma bedeli belli oldu!

Kim Min Jae Ada yolcusu! Premier Lig devi peşine düştü: Serbest kalma bedeli belli oldu!

Napoli'de gösterdiği futbol ile transferin gözdesi haline gelen Kim Min-Jae'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.

Abone ol

Napoli ile bu sezon Serie A'da şampiyonluk yaşayan eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin, yaz transfer döneminde adı sıkça anılan Manchester United'a imza atacağı söylendi.

İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberine göre, Manchester United'ın teknik adamı Erick Ten Hag'ın Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma mücadelesine girecek üst düzey bir stoper istediği belirtildi.

Güney Koreli oyuncunun uzun süredir Manchester United'ın transferde liste başı olduğu ve Temmuz ayında imzayı atacağı kaydedildi.

Serbest kalma bedeli 43 milyon sterlin

Napoli, Güney Koreli oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak isterken Kim Min Jae Premier lige giderek Manchester United forması giymeye sıcak bakıyor.

İngiliz devi başarılı stoper'in Temmuz ayında aktif hale gelecek olan 43 milyon Sterlin'e serbest kalır maddesini ödeyip bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz Napoli'nin Fenerbahçe'den yaklaşık 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği başarılı stoper bu sezon 44 maçta 2 gol 2 asistlik performans ile takımının 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"
Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"
11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!
11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu! Füzeli saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu! Füzeli saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: Hatay silinmiş, puanın silinse ne olur?
Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: Hatay silinmiş, puanın silinse ne olur?
İkinci tura 2 gün kala son anket çıktı! Area anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
İkinci tura 2 gün kala son anket çıktı! Area anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor
Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor
KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi 1. oturum ne zaman?
KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi 1. oturum ne zaman?
Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor
Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor
Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'
Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'
İspanya: İsveç'in Vilnus Zirvesi öncesi NATO'ya üye olmasını umuyoruz
İspanya: İsveç'in Vilnus Zirvesi öncesi NATO'ya üye olmasını umuyoruz