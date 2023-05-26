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Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor

Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 ferdi için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosunda anma programı düzenlendi.

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KRV Parlamentosunda saldırının kurbanlarının anılması için grubu bulunan tüm partiler, meclis başkanlığına ortak başvuru yaparak aşırı sağcıların işledikleri suçların soruşturulması amacıyla baskının yüksek tutulmasını istedi.

Mecliste yapılan konuşmalarda Federal Cumhuriyet tarihindeki en ciddi ırkçı suçlardan biri olduğu belirtilen Solingen saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Solingen anıtının yanına saldırı kurbanlarının fotoğrafları konuldu

Solingen'de 30 yıl önceki ırkçı saldırıda ölen Türkleri anmak amacıyla yapılan ırkçılık karşıtı anıtın önüne saldırının 5 kurbanının yanı sıra aile bireylerini kaybeden, 30 Ekim 2022'de yaşamını yitiren Mevlüde Genç'in fotoğraflarının bulunduğu tabelalar yerleştirildi.

Irkçı saldırıda iki kızını, iki ablasını ve yeğenini kaybeden Kamil Genç, anıtın önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anıt sayesinde yaşanan ırkçı olayın gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Anıta saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının da eklendiğini anlatan Genç, annesi Mevlüde Genç'in fotoğrafına yerleştirilen karekod sayesinde ırkçı saldırıyla ilgili daha geniş bilgi alınabildiğini anlattı.

IGMG, yaşamını yitirenleri andı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, Solingen’de düzenlenen ırkçı saldırının 30. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Mete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Solingen’deki ırkçı kundaklama saldırısının 30. yıl dönümünde mülteci ve göçmenler hakkında yapılan tartışmalara baktığımız zaman adeta dejavu yaşıyoruz. Tıpkı 1993’te olduğu gibi bugün de iltica yasasının katılaştırılmasını öngören yasa tasarıları masada duruyor, her kesimden siyasetçi sınırların korunması taleplerinde adeta birbirleriyle yarışıyor. Kelime seçimlerinin değiştiğini görsek de zihniyet ve verilen mesajlar Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln veya Solingen’i anımsatıyor.

Solingen’de hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya ve Saime Genç’i rahmetle anıyor, saldırıdan sağ kurtulanlara güç ve sabır diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız her zaman onlarla."

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

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