İkinci tura 2 gün kala son anket çıktı! Area anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine 48 saat kala, araştırma şirketi AREA'nın anketi yayınlandı. Area anketine göre ikinci turda Kemal kılıçdaroğlu kıl payı önde gözüküyor. Area anketinde Kılıçdaroğlu yüzde 50,6'lık oy oranına ulaşırken, Erdoğan ise yüzde 49,4'te kalıyor.

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Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için 28 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek. İkinci tur seçimleri öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri de son anket verilerini paylaşıyor. AREA adlı şirketin verilerine göre, Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turun kazananı olacak.

Yüzde 11 kararsız seçmen var

AREA’nın 24-25 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 26 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunu kazanan taraf oldu. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 44,7 olurken, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 43,7 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 11,6’sı ise kararsız olduklarını belirtti.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Araştırmada kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra ise cumhurbaşkanı olmak için yeterli oyu alan aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Millet İttifakı’nın ortak adayı, yüzde 50,6’lık oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 49,4’te kaldı.

14 Mayıs anketinde ne bulmuştu

Area Araştırma'nın 14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı son ankete göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,1, Sinan Oğan yüzde 3,5, Muharrem İnce ise yüzde 1,3 oy alıyordu. Sonuçlar hiç de tahmin ettikleri gibi çıkmadı.