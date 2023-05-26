Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: Hatay silinmiş, puanın silinse ne olur?

Ligden çekilen Gaziantep ve Hatay'ın maçlarının yok sayılmasını isteyen Beşiktaş'a tepki gösteren Volkan Demirel, "Hatay silinmiş insanlar silinmiş puanın silinse ne olur?" dedi.

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Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, YouTube platformunda konuk olduğu bir programda, TFF'nin verdiği Hatayspor ve Gaziantep FK kararına tepki gösterilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, depremzede takımlardan alınan puanların silinmesini isteyen Beşiktaş'a sitem etti.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi.

Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun 13.günde bulunduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Gidip görmüştüm ve maalesef hiç tanınmayacak haldeydi" dedi.