11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!

Bağcılar'da 11 yaşındaki M.Y'yi okul çıkışı kaçırarak iş yerindeki ses yalıtımlı odada alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da dün okuldan eve gelmeyen 11 yaşındaki M.Y'nin ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, çocuğun okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan şüpheli M.Ş'ye (59) ait olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırmada gözaltına M.Ş'nin iş yerinde yapılan aramada, su damacanalarının dizili olduğu 3 ayrı bölmeye rastlayan ekipler, kaçırılan çocuğu bu bölmelerden birinde bulmuştu.