BIST 4.520
DOLAR 20,03
EURO 21,52
ALTIN 1.257,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!

 BAĞCILAR'da 11 yaşındaki çocuğu kaçırıp iş yerinde istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Bağcılar'da 11 yaşındaki M.Y'yi okul çıkışı kaçırarak iş yerindeki ses yalıtımlı odada alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da dün okuldan eve gelmeyen 11 yaşındaki M.Y'nin ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, çocuğun okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan şüpheli M.Ş'ye (59) ait olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırmada gözaltına M.Ş'nin iş yerinde yapılan aramada, su damacanalarının dizili olduğu 3 ayrı bölmeye rastlayan ekipler, kaçırılan çocuğu bu bölmelerden birinde bulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu! Füzeli saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu! Füzeli saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: Hatay silinmiş, puanın silinse ne olur?
Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: Hatay silinmiş, puanın silinse ne olur?
İkinci tura 2 gün kala son anket çıktı! Area anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
İkinci tura 2 gün kala son anket çıktı! Area anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor
Almanya Solingen'deki ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Türkler anılıyor
KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi 1. oturum ne zaman?
KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi 1. oturum ne zaman?
Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor
Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor
Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'
Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'
İspanya: İsveç'in Vilnus Zirvesi öncesi NATO'ya üye olmasını umuyoruz
İspanya: İsveç'in Vilnus Zirvesi öncesi NATO'ya üye olmasını umuyoruz
Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı, 5 Haziran'da kampa girecek
3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı, 5 Haziran'da kampa girecek