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Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"

Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"

Eski maliye bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan haberleri açıklama yaparak yalanladı. Şimşek, "Dubai’ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor" dedi. Mehmet Şimşek'in açıklamalarının şifresi...

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AK Parti iktidarında geçmişte maliye bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, yeniden hükümette görev alacağı iddialarıyla son dönemde gündemde.

Son olarak haber sitelerinde Şimşek'in Dubai'ye taşındığı, ciddi bir hastalığı olduğu öne sürüldü. Şimşek sosyal medyadan açıklama yaparak  hakkındaki haberleri yalanladı. 

Şimşek, "Dubai’ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara’da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha’ya) çok sık seyahatlerim oluyor" dedi.

Hastalık iddialarına da yanıt veren Şimşek, "Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah’a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor"

Öte yandan Odatv, Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifrelerini öğrendi. Mehmet Şimşek, Ankara'da ikamet ettiğini açıkladı çünkü eski bakan yeni görevlendirmede Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının bir nedeni de AK Parti'nin Batı merkezlerine güvence göstermek istemesinden kaynaklanıyor.

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