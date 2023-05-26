Mardin'de okul bahçesinde yaşandı! Beden öğretmeni kanlar içinde kaldı
MARDİN'de bir beden öğretmeni okul bahçesinde saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken öğretmenin tedavisi ise sürüyor.Abone ol
Mardin'de beden eğitimi öğretmeni Rıdvan B, görev yaptığı Fatih Ortaokulu'na geldi. Okul girişinde aralarında husumet bulunan kişiler tarafından saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan B, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.