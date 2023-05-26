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Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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