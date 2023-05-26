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Saliha hemşire rezidansın 7. katından düşerek öldü! Flaş gelişme o isim gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saliha hemşire rezidansın 7. katından düşerek öldü! Flaş gelişme o isim gözaltında

AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel'in bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı.

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Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor Halil İbrahim A. (43) hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren baba Salim Tuncel, şöyle konuştu:

"Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."

Doktor Halil İbrahim A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu 7. katın balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

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