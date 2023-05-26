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Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yılbaşından bu yana Afganistan'a 27 charter seferi gerçekleştirildi.

Bu seferlerle Afganistan uyruklu 4 bin 414 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken tarifeli uçuşlarla birlikte 12 bin 839 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Diğer uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 39 bin 576, son 12 ayda ise 134 bin 602 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı.

Etkin yakalama ve etkin sınır dışı mekanizması sayesinde yüzde 93'lük bir sınır dışı oranına ulaşıldı.

Türkiye sınırlarında alınan tedbirler sonucunda 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellendi.

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