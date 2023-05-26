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Libya ile ikili ticareti hızlandıracak gemi İstanbul'a yanaştı

Libya ile ikili ticareti hızlandıracak gemi İstanbul'a yanaştı

Libya'nın Trablus kenti ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başlamasının ardından Kevalay Queen isimli gemi Zeyport limanına demirledi.

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Libya ile Türkiye arasındaki gemi seferleri 25 yıl aradan sonra tekrar başladı. Libya'nın Misrata kentinden denize açılan gemi, Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport limanına demirledi. Kevalay Queen isimli toplam bin 500 yolcu kapasiteli gemi, haftada bir kez olmak üzere ayda 4 kez İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan limana gelmesi bekleniyor.

Geminin Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 150 milyon dolar civarında olacağı belirtilirken, yetkililer bu tarz gemilerin ülkeye kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyorlar. Bir ayda 4'üncü kez gelen gemi, otomobil ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tekstil ürünlerinin de ihracatında kullanılıyor.

“Hem Ro-Ro hem yolcu taşımacılığı yapılıyor”

Libya bayraklı geminin acente müdürü Uğur Bal, “Gemi hem Ro-Ro hem de yolcu gemisi olarak geçiyor. 800 yataklı yolcu, toplamda da bin 500 yolcu kapasitesine sahip gemimiz araç da taşıyabiliyor. Geminin bir ayda ortalama 4 kere gelmesini bekliyoruz. Geminin ekonomiye katkısının yıllık 150 milyon dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu tarz gemiler ne kadar çok gelirse o kadar ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Gemiyi bugün tekrar Libya’ya yolcu edeceğiz. Buraya yaklaşık 10 yıldır ilk defa böyle bir gemi geliyor. Bu tarz gemilerin gelmesi için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Gemiyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyorlar” şeklinde konuştu.

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