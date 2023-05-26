Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Buluşması'nda konuşuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında konuşuyor:

Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Bu pazar bir kez daha hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız.

Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var.

Kandil ve Pensilvanya'ya çiçek dağıtanlar var

Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var.

"Yüzde 1'e 40 vekil dağıtan bir garip insan var"

Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.

Çapsızlık örneği

Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sözü

Şimdi soruyorlar, delil. Buyurun delil, belge. Daha ne istiyorsunuz. 'Eğer Selo’nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu’na vereceksiniz' diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda cezaevinde cezasını çekiyor.

Sırrı Sakık'ın 'it sürüleri' hakareti

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki bırakın general olsa ne yazar diyor. Halka da 'it sürüleri' diyor. Diyen kim bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapılır gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alırdı.

Rehavet uyarısı

Nasıl olsa öndeyiz duygusunun rehavete sürüklemesine izin vermeyin. Pazar günü sandıklara sahip çıkmalısınız. Sandığın telafisi yoktur. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi İnşallah 28 Mayıs’ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız.

"Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır"

40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Bu günlere analarımızın hayır duaları ile geldik. Ülkeye ve millete hizmmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrarsisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır.