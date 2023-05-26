BIST 4.605
DOLAR 19,97
EURO 21,39
ALTIN 1.246,42
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yeşilırmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen D.K'nin evine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.


Evde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ile bir miktar para ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Libya ile ikili ticareti hızlandıracak gemi İstanbul'a yanaştı
Libya ile ikili ticareti hızlandıracak gemi İstanbul'a yanaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunu diyen her numarayı yapar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunu diyen her numarayı yapar
Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Saliha hemşire rezidansın 7. katından düşerek öldü! Flaş gelişme o isim gözaltında
Saliha hemşire rezidansın 7. katından düşerek öldü! Flaş gelişme o isim gözaltında
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Erdoğan'a destek açıklaması
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Erdoğan'a destek açıklaması
Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
1. tur 2. tur sandık görevli ücretleri toplam mı yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
1. tur 2. tur sandık görevli ücretleri toplam mı yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
Kim Min Jae Ada yolcusu! Premier Lig devi peşine düştü: Serbest kalma bedeli belli oldu!
Kim Min Jae Ada yolcusu! Premier Lig devi peşine düştü: Serbest kalma bedeli belli oldu!
Mardin'de okul bahçesinde yaşandı! Beden öğretmeni kanlar içinde kaldı
Mardin'de okul bahçesinde yaşandı! Beden öğretmeni kanlar içinde kaldı
Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"
Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifresi: "Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor!"
11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!
11 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundu!