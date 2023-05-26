Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yeşilırmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen D.K'nin evine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ile bir miktar para ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.