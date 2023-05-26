27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Sınıfının en iyisi!

Dünyada sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen "Zırhlı Amfibi Hücum Araçları"ndan (ZAHA) 27'si Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

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ZAHA Araçları Teslim ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) Modernizasyon Projesi İmza Programı, FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, zırhlı araçlar konusunda Türkiye'de çok etkin firmaların olduğunu ve bunların çok etkin ürünler ortaya koyduklarını söyledi.

Birçok alanda kullanılan ve savunma sanayisi tarafından geliştirilen çok sayıda kabiliyetli araç bulunduğunu vurgulayan Demir, kara platformlarında eksik kaldıkları konuları da tamamlamak üzere yola devam ettiklerini bildirdi.

Demir, kara harekatı ortamının her geçen gün daha karmaşık hale gelmesinin zırhlı araçların geliştirilmesi ve iyileştirilmesini kaçınılmaz hale getirdiğine dikkati çekerek, "ZAHA belki de dünyada sınıfında en iyi araç olarak söylenebilir. Çünkü bizden başka bir ya da iki ülkede var ama bizim aracımızın son modern gelişmelerle en iyisi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz." dedi.

23 Amfibi Hücum Personel Aracı, 2 Amfibi Hücum Komuta Aracı, 2 Amfibi Hücum Kurtarma Aracı olmak üzere toplam 27 ZAHA'nın tedarik edilmesinin planlandığı bilgisini veren Demir, sadece konvansiyonel harp araçları değil, yeni nesil teknolojik ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen araç geliştirme çalışmalarına da "Türkiye Yüzyılı"nın mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceklerini dile getirdi.

Demir, Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayisi şirketlerinin hepsinin Türk firması olduğuna işaret ederek, bunların katma değer üreten ve sanayi sektörünün göz bebeği firmalar olduğunu söyledi.

"ZAHA, dünyadaki en güncel amfibi hücum aracı niteliğinde"

ZAHA'ların üreticisi FNSS'nin Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt da SSB öncülüğünde son 9 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri projelere ilişkin bilgi verdi.

ZAHA Projesi'nin 2017'de imzalandığını belirten Kurt, "ZAHA, dünyadaki en güncel amfibi hücum aracı niteliğindedir. Başkanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimiz ile kalifiye olmuş ve ilk parti teslimatları başlamış durumdadır." diye konuştu.

Kurt, 2018'de SSB ile imzaladıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için geliştirdikleri 6x6 PARS Özel Operasyonlar Araçlarının diğer bir örnek olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu araçların kendi sınıfında mayın koruma, balistik, EYP koruması ve görev anlamında dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu araçlarımız kullanımda ve başarılı bir şekilde görev yapmaktadır. Mayıs 2019'da Başkanlığımız ile imzaladığımız Özel Maksatlı Taktik Tekerli Araçlar ki 6x6 ve 8x8 konfigürasyonundadır, Kara Kuvvetlerimize ve düşük bir miktar da olsa Jandarmamıza teslimatları yapılacaktır. Bu araçlarımızın geliştirilmesi halen devam etmekte olup, önümüzdeki yıl teslim edilmesi hedeflenmektedir. Bugüne kadar yapılmış araçlar içinde en yüksek yerlilik oranına sahip araçlar da olacaklar."

FNSS'nin SSB öncülüğünde gerçekleştirdiği "Kaplan Hafif Tank"ın önemli ve stratejik bir proje olduğunu vurgulayan Kurt, "Kaplan Hafif Tank'ın Endonezya ile birlikte ortak geliştirilmesinin iki ülke işbirliği anlamında önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene yaptığımız bir törenle araçları Endonezya'ya uğurladık. Bu araçlarımızın da Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda hizmete girmesi en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünün artırılması hedefiyle yeni nesil araçların geliştirilmesi ve mevcut envanterin modernizasyonu için 2019'da ASELSAN ana yükleniciliğinde Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi başlatıldığını anımsatarak, "Bu projede teslimatlarımız da takvim hedeflerine uygun olarak devam etmektedir." dedi.

KMC-U projesinde teslimat süreci

Silahlı Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında geliştirilen KAPLAN'lardan 3 prototipin de KMC-ROKETSAN tarafından yürütülen KMC-U Projesi'nde tesliminin yapıldığı bilgisini veren Kurt, "ROKETSAN ana yükleniciliğinde KMC-U Projemiz de devam etmektedir. İlk aracımızı 8 ay gibi rekor bir sürede ROKETSAN'a teslim ettik. Kara Kuvvetlerimizin kullanımına yakın zamanda verilecek." diye konuştu.

Kurt, tüm bu projelerin FNSS mühendislik gücünün Türk Silahlı Kuvvetlerine yetenek kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Konuşmaların ardından FNSS tarafından GZPT Modernizasyonu İmza Töreni gerçekleştirildi ve sözleşme imzası anısına plaket takdimi yapıldı. GZPT Modernizasyon Projesi ile FNSS'nin 2000'li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği ve birçok operasyonda görev yapmış GZPT'lerin en az 20 yıl daha yüksek performansla görev yapmasının önünün açılması hedefleniyor.

İmza töreni sonrası FNSS Test Sahası'nda ZAHA'nın kabiliyetleri sergilendi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir de araçla test havuzuna girdi.

Araçtan indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, aracın özelliklerinin Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini bildirdi. Demir, aracın, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, hava, kara ve çıkarma araçlarının da yer aldığı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu'da görüleceğini bildirdi.

ZAHA'nın öne çıkan özellikleri

Teslimi yapılan ZAHA'lar, yüzde 60 meyile tırmanabilirken yüzde 40 meyilde hareket edebiliyor ve 2 metrelik hendeği aşabiliyor. Su içinde kendini düzeltme yeteneğine sahip ZAHA'lar, iklimlendirme, otomatik yangın bastırma, balistik koruma, mayın koruma ve sis perdesi üretme gibi birçok özelliğe sahip bulunuyor. ZAHA'larda 2 su jeti, termal ve gündüz kameraları yer alıyor.