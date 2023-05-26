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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar! Anne cezaevinde kolonya ile yakıldı

Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar! Anne cezaevinde kolonya ile yakıldı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, Furkan Sevinç 2 yaşındaki N.N.Ö. isimli bebeğe cinsel istismarda bulundu. Bebek hayatını kaybederken, anne Meryem Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde mahkumlar, anne Meryem Ö.'yü üzerine kolonya dökerek yaktı. Tecavüz zanlıların biri İstanbul'dan Zonguldak'a götürülürken yolda öldü.

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Zonguldak'ta cinsel istismara uğradıktan sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Nisanur bebeğin annesi Meryem Ö., cezaevinde mahkûmlar tarafından üzerine kolonya dökülerek yakıldı. Cinsel istismar şüphelisi olarak İstanbul'da gözaltına alınan iki kişiden biri Zonguldak'a götürülürken yolda öldü. 

Sapık suçunu itiraf edip tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mayıs'ta, Furkan Sevinç (25) adlı erkeğin, evde yalnız kaldıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki N.N.Ö. bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Sevinç, ifadesinde suçlamaları kabul ettikten sonra tutuklanmıştı. 

Anneyi cezaevinde kolonyayla yaktılar

Ayrıca gözaltına alınan anne M.Ö. ile M.G. Ö.C. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Duvar'ın haberine göre 2 yaşındaki bebeğe istismar edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderilen anne Meryem Ö., dün kaldığı koğuştaki mahkumların üzerine kolonya dökülüp ateşe vermesi sonucu yaralandı.

Zanlılardan biri gözaltında öldü

Yüzü ve vücudu yanan Meryem Ö., tedavi edildikten sonra cezaevine geri gönderildi. Cinsel istismar şüphelisi olarak İstanbul'da gözaltına alınan iki kişiden biri Zonguldak'a getirilirken yolda öldü. Gözaltındaki zanlının ölümüyle ilgili iki polis ve bir bekçi tutuklandı. 

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