İstanbul Taksim Camii'nin açılışının 2. yıl dönümü

İstanbul'daki Taksim Camii'nde açılışının 2. yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 28 Mayıs 2021'de cuma namazının ardından ibadete açılan Taksim Camii'nde etkinlik düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi olan Hafız Mustafa Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ekinlikte, ilahiler okundu, dua edildi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, buradaki konuşmasında, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, dua okudu.

Etkinliğe İstanbul Müftü Yardımcıları Mustafa Yavuz ve Arif Cevlek ile vatandaşlar katıldı.

- Taksim Camii'ni 2 yılda 7 milyon 300 binden fazla kişi ziyaret etti

İki yıl önce ibadete açılan camiyi, bu sürede 7 milyon 300 binden fazla yerli ve yabancı kişi ziyaret etti.

Ayrıca camide hizmet veren kültür ve sanat merkezinde çok sayıda sosyal etkinlik yapılırken, kişisel gelişim kursları da düzenleniyor. Bu kapsamda, Taksim'den Tarihe Açılan Kapı atölyesinde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli sosyal etkinlikler ve atölyeler yapılırken, ebru kursu, İbranice kursu ve kent çizelgeciliği atölyesi de bulunuyor.

Camiyi ziyaret eden yabancılar için 8 dilde İslam hakkındaki bilgilerin yer aldığı broşür bulunurken, talep edenlere 22 dildeki Kur'an-ı Kerim tercümeleri hediye ediliyor. Cuma günleri verilen hutbe 7 ayrı dilde, karekodlarla dijital ekranlara yansıtılıyor.

Camide bulunan dijital ekranlarda 19 dilde İslam hakkında bilgi verilirken, camiyi ziyaret eden yabancı turistler için Arapça, İngilizce, Almanca ve İspanyolca hem dini hem de turistik rehberlik hizmetleri sunuluyor.