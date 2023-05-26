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Kızılcık Şerbeti'nin çekildiği okul nerede, Milenyum Koleji gerçek adı ne?

Kızılcık Şerbeti'nin çekildiği okul nerede, Milenyum Koleji gerçek adı ne?

Gerçek hayattan uyarlanan konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren dizinin çekim mekanları da seyirci tarafından merak ediliyor. Özellikle okul sahnelerinin çekildiği, Kıvılcım'ın okul müdürü olduğu Milenyum Koleji neresi merak ediliyor. Kızılcık Şerbetin'deki okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.

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Show TV ekranlarının en çok izlenen, olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta heyecanla takip ediliyor. Bu akşam yine yeni bölümle seyircisi karşılayacak olan Kızılcık Şerbeti'ndeki okul; Milenyum Koleji nerede sorusu merak edildi. Kızılcık Şerbeti İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti konusu nedir?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

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