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Sancaktepe'de engelli vatandaşı ezen kamyonun şoförü şoka girdi

Sancaktepe'de engelli vatandaşı ezen kamyonun şoförü şoka girdi

SANCAKTEPE'de bedensel engelli vatandaş elektrikli aracı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki kamyonun altında kaldı. Kaza sonrası yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken kamyon şoförü de şoka girerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Meclis Mahallesi Ankara caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mercedes marka 34 BVR 006 plakalı Güvenç Güner idaresindeki kamyon, elektrikli arabası ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan bedensel engelli Kerim Gönderiç adlı vatandaşa çarptı.

Kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında olay karşısında şok geçiren kamyon şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından olan Ferdi Atış, ”Olay şu şekilde, engelli vatandaş karşıya geçmeye çalışıyordu kamyonda tam buradan gelirken görmedi. Son anda görmeye başladı 3 saniyelik bir olaydı. Altında kalarak yaralı ayağı kırılmış benim bildiğim kadar bilinç durumu yok" dedi.

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