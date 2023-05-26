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ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 17 arttı

ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 17 arttı

ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık bazda yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 85,7 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, mart ayında 82,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 5,5 azalışla 163,3 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı yüzde 1,8 artarak 260 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, toptan eşya stokları nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, perakende stokları yüzde 0,2 arttı.

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