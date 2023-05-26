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Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar

Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar

Bir grup hayvan hakları aktivisti, Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ne zorla girerek kesime hazırlandığını söyledikleri üç kuzuyu "kurtardıklarını" iddia etti.

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23 yaşındaki Sarah Foy, 23 yaşındaki Rosa Sharkey ve 33 yaşındaki Rose Patterson, "açık kurtarma" görevi dedikleri eylem kapsamında koyunları çaldıkları için dün sabah Windsor'daki bir polis karakoluna teslim olduklarını söylüyor.

Animal Rising adlı kampanya grubuna mensup üçlü, iddialarına göre hayvanları kesilmeden önce götürmek için çarşamba akşamı Norfolk'taki Appleton Çiftliği'ne girdiklerini belirtti.

Üçlü, hayvanların güvenliğinin sağlandığını söyledikten sonra polis memurlarına teslim oldu. Daily Telegraph'a konuşan grup, hayvanların açıklanmayan bir yere götürüldüğünü söyledi.

Teslim olmadan önce kadınlar, Sooty, Sunny ve Sammy adlarını verdikleri hayvanların fotoğraflarını ve "Kral'ın Koyunlarını kurtardım" gibi sloganlar içeren pankartlar taşıdı.

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