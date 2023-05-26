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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google, tepki çeken "Kölelik simülasyonu" oyununu kaldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Google, tepki çeken "Kölelik simülasyonu" oyununu kaldırdı

Google, Brezilya’dan gelen tepkiler üzerine “Simulador de Escravidão” adıyla bilinen simülasyon oyununu, uygulama mağazasından kaldırdı.

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BBC’nin haberine göre, Google, Magnus Games firmasının “Kölelik simülasyonu" adlı oyununu, gelen tepkiler üzerine 24 Mayıs’ta kaldırdı.

Siyahi karakterlerin “parayla alındığı, takas edildiği, işkenceye maruz kaldığı ve satıldığı” oyunun, 20 Nisan tarihinde piyasaya sürüldüğü ve binden fazla kez indirildiği açıklandı.

Oyunda, kullanıcılara “köleleri serbest bırakma ya da kendi yararları için kullanarak zenginleşme” seçenekleri sunuluyordu.

Google Play platformunda yer alan oyun, Brezilya halkının tepkisine yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı Brezilyalı siyasi figürler, oyuna karşı yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Rio de Janeiro'dan siyahi bir aktivist ve bölgesel politikacı olan Renata Souza, söz konusu oyun hakkında “Apaçık ırkçılık. Google ve oyunun geliştiricileri, bu nefret suçunun hesabını vermeli.” diye paylaşımda bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Brezilya Başsavcısı, oyunun Google Play platformunda sunulmasına nasıl izin verildiğine dair soruşturma başlattığını söyledi.

Ayrıca Brezilya Irk Eşitliği Bakanlığı, “ırkçılık karşıtı içerik denetleme” politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı olmak için Google ile bir toplantı ayarladığını aktardı.

Bakanlık, oyunun geliştiricileri hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

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