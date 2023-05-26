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İstanbul Esenler'de öldürülen Pakistanlının katil zanlıları yakalandı

İstanbul Esenler'de öldürülen Pakistanlının katil zanlıları yakalandı

Esenler'de itfaiye ekiplerinin yangın ihbarı üzerine gittiği dairede öldürülmüş olarak bulunan Pakistan uyruklu kişinin katil zanlısı 3 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi 903. Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında ayakları bağlı şekilde ölü bulunan Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan'ın katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Mahallede oturanlardan alınan ifadeler sonrası, aynı binada oturan ve maktulle arkadaş olan kişilerin ikametlerinde bulunamaması üzerine bu noktaya yönelen ekipler, Pakistan uyruklu Adnan A, Amjad A. ile Ali R'nin Esenler'deki bir iş yerinde kaldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada iki kanlı bıçak, maktule ait sim kartı, mail şifrelerinin yazılı olduğu kağıt parçaları, kanlı kıyafetler ile olayın gerçekleştiği yerde bulunan ve içindeki hard diskin alındığı güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, adliyeye sevk edildi

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