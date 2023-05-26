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3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...

3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3 çocuk annesi kadının tabanca ile vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin mobilyaların kurulumu için evine geldiği kadını bir süre sonra saplantılı şekilde rahatsız ve tehdit etmeye başladığı ve kadının şüpheli hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K. (45) isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen D.K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralanan D.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, D.K.'nın bir mağazadan mobilya aldığı, E.Ö.'nün de mağaza görevlisi olarak D.K.'nın evine geldiği, aldığı mobilyaları kurduğu ve bu sebeple ikilinin tanıştığı öğrenildi. Sohbet sırasında D.K.'nın oğlunun iş aradığını öğrenen E.Ö.'nün bir süre sonra D.K.'yı aradığı ve oğluna yurt dışında iş bulduğunu söylediği, bunun için bir miktar dolar istediği, D.K.'nın ise E.Ö.'ye güvenmediği için parayı vermediği bildirildi.

İkili arasında husumet başladığı, E.Ö.'nün bu olaydan sonra çeşitli zamanlarda D.K. ile çocuklarını tehdit etmeye başladığı, D.K.'nın ise E.Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. E.Ö.'nün D.K.'yı saplantılı şekilde rahatsız ettiği, onunla birlikte olması için tehdit ettiği, fotoğraflarını izinsiz kullanarak onun adına çeşitli sosyal medya hesapları açtığı, bu açılan hesaplarda birileriyle konuştuğu ve D.K.'nın numarasını tanımadığı kişilere verdiği iddia edildi.

3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K.'nın eşinin ise yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

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